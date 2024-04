“Il giovane Berlusconi”: la mini-serie dall’11 aprile su Netflix

StrettoWeb

Verrà trasmessa Netflix a partire dall’11 aprile la mini-serie ‘Il giovane Berlusconi‘, con materiale inedito e le testimonianze dei più stretti collaboratori del Cavaliere (personaggi noti, ma anche tecnici, autori, pubblicitari) e di coloro che lo hanno avversato e criticato. La docuserie è prodotta da B&B Film in coproduzione con la società di produzione tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion e con l’emittente franco tedesca ZDF Arte.

Sarà finanziata dalla Regione Lazio (Lazio Cinema International), dal programma Media di Europa Creativa, realizzata anche grazie al Tax Credit del MiC. La docuserie, che si divide in tre episodi, tratta del successo di Silvio Berlusconi dai suoi esordi come imprenditore all’invenzione della televisione commerciale alla metà degli anni ’70 fino alle elezioni politiche del ’94.

Ogni puntata ha una durata di 50 minuti. Non vi sarà alcun narratore, ma un cast selezionato di testimoni, capaci di confidenze e aneddoti inediti. Un racconto vero, sincero, emotivamente coinvolgente, ricco di storie mai raccontate prima. Oltre alle interviste, la serie è costituita da materiale di repertorio, anche inedito o raro. Musica, archivi e racconti personali saranno usati come elementi chiave di una storia di grande impatto visivo, con una forte costruzione drammaturgica, una scrittura capace di raccontare cos’è stato Berlusconi non solo al pubblico italiano, ma anche agli spettatori internazionali.

