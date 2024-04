StrettoWeb

Giovedì prossimo 24 aprile, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, presso la Sala Margherita, con il patrocinio del Comune di Crotone e nell’ambito delle iniziative di collaborazione già in atto, avrà luogo la XIII lezione del Corso di Archeologia e Storia organizzato dal Gak. La socia Colette Fischer, già presente nelle passate edizioni del Corso, relazionerà sul tema: “Il culto di Hera: gli Heraia in Grecia e in Magna Grecia“.

Presentazione

Lo studio del culto di Hera in Grecia e nella Magna Grecia si basa sull’interazione tra mito e archeologia. Il mito fornisce narrazioni e credenze legate a Hera, come la sua figura di regina degli dei e protettrice del matrimonio. L’archeologia fornisce prove materiali tramite templi, manufatti e iscrizioni, offrendo indizi sulla pratica religiosa. In entrambi i contesti, si possono identificare similitudini e differenze nelle pratiche religiose, rivelando l’importanza del culto di Hera nelle comunità greche e magnogreche, spiega Colette Fischer.

La conferenza esplora la sua teogonia, il ruolo nel matrimonio e nella fertilità, insieme agli aspetti del suo culto, come templi, rituali e festività. Discutendo anche dei miti circostanti, si evidenziano la sua forza e gelosia, approfondendo così la comprensione della religione antica.

