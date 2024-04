La guerra in Medio Oriente si può allargare? La paura di Mattarella: “il rischio…”

StrettoWeb

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato a Sofia, al termine di un colloquio con il Presidente bulgaro Rumen Radev: “abbiamo parlato della drammatica crisi umanitaria a Gaza, del rischio che il conflitto si allarghi: rischio che è drammaticamente presente. E abbiamo parlato dell’unica soluzione possibile che è quella dei ‘due stati e due popoli’. “Bisogna trovare una strada per definire una condizione stabile di pace”, le parole di Mattarella. Secondo lui, dunque, c’è la possibilità che il conflitto in Medio Oriente si allarghi, anche alla luce dei droni dell’Iran su Israele e dell’attuale momento delicato.

Sui migranti, “la nuova intesa europea su asilo ed immigrazione supera Dublino e apre la porta di una collaborazione maggiore tra i Paesi europei” per affrontare “di un fenomeno crescente che può essere governato con ordine e non in maniera scomposta come avviene oggi”, ha detto Mattarella. “Le scelte che la Ue dovrà compiere per essere più coesa, sono scelte importanti per essere sempre più protagonista. Nel prossimo consiglio dell’Unione europea si parlerà di competitività dell’Europa, un elemento che consentirà opportunità maggiori per il futuro dei nostri giovani”, ha detto ancora il presidente della Repubblica.

