Guerra Iran-Israele: Meloni convoca riunione urgente G7 per oggi pomeriggio

StrettoWeb

La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell’attacco iraniano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Meloni, condanna per gli attacchi iraniani contro Israele

“Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.