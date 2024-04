Giulio Golia e la foto nello Stretto: questa sera a Le Iene si parla di Ponte

StrettoWeb

“Basta un po’ di brezza di mare per farmi scordare tutt’cos…“. Così il giornalista de Le Iene, Giulio Golia, in un post pubblicato sui social a corredo di due foto scattate sul traghetto tra Villa San Giovanni e Messina. E proprio nella città siciliana Golia si è recato nei giorni scorsi per parlare di Ponte, e in particolare di espropri, per una puntata del programma televisivo di Italia Uno che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25.

L’inviato delle Iene, a quanto si apprende, si è recato tra Torre Faro e Contesse per raccogliere le interviste dei residenti soggetti ad esproprio.

Tra i commenti del post di Golia anche qualcuno che, dalla Calabria, chiede al giornalista di indagare sull’alta incidenza di tumori in alcune zone: “Se sei in Calabria, indaga su come mai su tutta la zona ionica del reggino c’è un dato altissimo di pazienti con tumori. La situazione nelle nostre zone è allarmante (una nuova terra dei fuochi) e non è documentata da nessuno“.

