Giovane reggino a L’eredità: Raffaele si ferma al Triello

StrettoWeb

Raffaele non è arrivato alla “Ghigliottina“. Il giovane di Reggio Calabria tra i protagonisti stasera a L’Eredità, il programma di Raiuno, non è riuscito ad arrivare al gioco finale, nonostante l’ottima performance durante il corso della puntata. Raffaele si è fermato al Triello, battuto dalle altre due concorrenti che sono rimaste in vantaggio fino alla fine.

Il giovane reggino avrebbe potuto ribaltare la situazione su una domanda non semplice: “A fine ‘800, quale novità comparve al molo di Coney Island, attirando migliaia di persone in pochi giorni?“. Raffaele ha puntato il tutto per tutto sulla prima opzione di risposta, ovvero “Cabina da fototessera“, ma quella corretta era l’ultima: “Scala mobile“. Un vero peccato!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.