Gioia Tauro: grosso incendio nel quartiere Ciambra, Vigili del Fuoco a lavoro per ore | VIDEO

Un grosso incendio si è verificato ieri nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro come possiamo vedere dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Le fiamme alimentate da copertoni e rifiuti si sono rapidamente propagate lambendo anche due appartamenti nella zona. La Ciambra era stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione grazie ai finanziamenti regionali di circa mezzo milione di euro.

Le fiamme sono state domate dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del Fuoco. Si teme che l’incendio di ieri abbia rilasciato nell’aria sostanze tossiche. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.

Grosso incendio nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, le immagini

