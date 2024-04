Gela, Sud chiama Nord ufficializza il candidato sindaco

StrettoWeb

“Abbiamo ufficializzato oggi la candidatura di Terenziano Di Stefano alla carica di Sindaco di Gela nella lista Sud chiama Nord-Libertà“, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina. “Un professionista animato da un forte impegno civico e dalla volontà di servire la sua comunità. Sud Chiama Nord torna sul territorio per offrire alla città di Gela un’alternativa basata sul buon governo e sull’impegno per il bene comune, come abbiamo già dimostrato”, rimarca De Luca.

“Gela è oggi una città con problemi importanti che vanno affrontati con coraggio e determinazione. Un ringraziamento al nostro coordinatore cittadino, Marco Maniglia, per il lavoro che porta avanti sul territorio”, conclude De Luca.

