Gatto scompare da casa, ritrovato dentro pacco Amazon di reso a 1500km di distanza

Incredibile episodio accaduto negli Stati Uniti d’America, dove una gattina, una meticcia di nome Galeana, è scomparsa da casa ad inizio di aprile. Per giorni, i tentativi di ricerca sono stati vani. Ma quasi una settimana dopo, ad oltre 1500 chilometri di distanza, in California, un dipendente di Amazon ha aperto una scatola che conteneva un reso, un paio di stivali con la punta rinforzata in acciaio che a un cliente dello Utah non andavano bene, ed è saltata fuori Galeana.

Per giorni non aveva mangiato né bevuto: aveva avuto la malaugurata idea di infilarsi nella scatola che il suo padrone non aveva ancora chiuso e lì si era accucciata, così ben nascosta che quando l’uomo aveva chiuso il pacco non aveva nemmeno sospettato che, con gli stivali, stava spedendo anche il proprio gatto!

Tutto sommato, all’arrivo in California, la piccola felina era in buone condizioni. “Galeana ama le scatole, fa parte della sua personalità“, ha detto Carrie Clark, proprietaria dell’animale, alla NBC, spiegando come l’animale della sua famiglia fosse finito così lontano da casa. Portata dal veterinario, è stato scoperto a chi appartenesse grazie al microchip che ha restituito i dettagli del contatto della signora Clark. Il veterinario ha quindi chiamato per spiegare cosa era successo. E tutti sono tornati felici e contenti.

