StrettoWeb

Gruppi AIFO di Satriano e Gasperina, con il patrocinio del Comune di Soverato e della Protezione Civile della Regione Calabria, in collaborazione con la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo-RIDS, con la Federazione Italiana Superamento Handicap – FISH Calabria, con il progetto “DICOO – Disabilità, Inclusione e Cooperazione”, finanziato dal Programma Erasmus plus, e con le associazioni locali Ali d’aquila, A.Fa.Di, Anteas e Hospitalitè, organizza in data 20 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Teatro Comunale di Soverato il convegno dal titolo: “Garantire i diritti delle persone con disabilità in situazioni di emergenza e calamità”.

L’obiettivo del convegno – dichiarano gli organizzatori – è quello di mettere in luce il necessario lavoro di sinergia tra organizzazioni del terzo settore e istituzioni per garantire l’imprescindibile tutela dei diritti delle persone con disabilità in situazioni di emergenza e calamità. Le persone con disabilità rappresentano in media il 15% della popolazione.

L’aumento del numero di persone anziane nel nostro Paese, grazie al miglioramento della speranza di vita, inoltre, è una conquista importante, ma anche la sicurezza delle persone anziane che hanno difficoltà a muoversi autonomamente, come quella dei bambini, deve rientrare in un piano di prevenzione e di allerta “a misura” di chi purtroppo spesso viene dimenticato, o rischia di essere lasciato indietro.

Il convegno intende quindi far emergere le criticità e le necessità, sia a livello internazionale che nazionale e locale, sottolineando al contempo le buone pratiche che sono già messe o che possono essere messe a sistema. È parimenti importante far conoscere i cambiamenti culturali e strutturali di cui abbiamo bisogno per garantire sempre l’incolumità delle persone con disabilità.

A livello, per esempio, di progettazione strutturale, con l’Universal Design è possibile garantire a tutti accessibilità sia in condizioni normali che in situazioni di emergenza.

È preziosa la collaborazione di chi, come l’ONG AIFO e la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, ha già sviluppato all’estero importanti competenze, che possono essere reinvestite anche, con successo, sul nostro territorio. Infine è importantissimo favorire un cambiamento culturale, rispetto non solo ai diritti, ma anche al protagonismo delle persone con disabilità.

Un particolare spazio di voce, quindi, verrà dato dal convegno proprio alle persone che di solito sono discriminate o che la società considera “bisognose di aiuti”: le persone con disabilità che, invece,

sono portatrici di esperienza e quindi possono contribuire a rendere i nostri territori più sicuri per tutti, anche in un contesto di caos climatico che vede aumentare in modo esponenziale i fenomeni climatici estremi.

Mentre per la cultura generale queste persone sono spesso invisibili, per AIFO, invece, sono le vere protagoniste dei processi di sviluppo sostenibile in cui si realizza l’inclusione.

L’occasione sarà dedicata al recentemente scomparso amico, cittadino e socio AIFO Domenico La Torre, come riconoscimento per tanti anni di impegno in AIFO.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.