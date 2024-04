Galazzi gela il San Vito: 1-2 Brescia a Cosenza, così i rossoblu rischiano la retrocessione!

StrettoWeb

Il Cosenza, adesso, rischia seriamente la retrocessione. E chi l’avrebbe mai detto solo qualche settimana fa. Quest’anno non ha mai seriamente lottato, eppure ora si ritrova a soli due punti dai playout e a tre dal terzultimo posto. Questo pomeriggio, rimonta subita dal Brescia, che si vendica dell’ultimo playout e passa al San Vito con la doppietta di Galazzi.

La partita

Un gol a testa nel primo tempo. Due gemme. Prima Crespi, che fa praticamente tutto da solo e porta in vantaggio i suoi. Riceve palla sulla trequarti, qualche dribbling, si smarca, vede la porta e la piazza rasoterra col sinistro, spiazzando il portiere. E’ 1-0, ma dura poco. A perla risponde perla: Galazzi su punizione dai 25 metri, sinistro perfetto a scavalcare la barriera; il tiro finisce all’incrocio per l’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa il Cosenza ci prova, ma mostra come sempre di essere spuntato negli ultimi sedici metri. Il Brescia, con pazienza, astuzia e cinismo, attende e colpisce nel momento giusto, ancora con Galazzi, bravo a finalizzare un contropiede. Proteste rossoblu per un presunto fallo, che però il Var non vede dopo lunga consulta. E’ 1-2. E finisce così.

Il tabellino

MARCATORI: 16′ Crespi, 41′ Galazzi, 79′ Galazzi

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta; Zuccon (62′ Voca), Calò, Florenzi (76′ Praszelik); Marras (76′ Canotto) Crespi (54′ Tutino), Antonucci (62′ Forte). A disp.: Marson, Cimino, D’Orazio, Fontanarosa, Venturi, Viviani, Mazzocchi. All.: Viali

BRESCIA: Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Paghera (63′ Van de Looi), Bisoli, Galazzi (83′ Olzer); Bianchi (63′ Bjarnason), Besaggio (63′ Bertagnoli); Borrelli (55′ Moncini). A disp. : Avella, Huard, Fares, Mangraviti, Cistana, Fogliata, Ferro. All.: Maran

ARBITRO: Massimi Luca della Sezione di Termoli, assistenti: Tolfo Alessio di Pordenone e Catallo Ivan di Frosinone. IV ufficiale di gara: Di Reda Antonio della Sezione di Molfetta. Var: Pezzuto Ivano di Lecce. Var: Longo Salvatore di Paola

NOTE: Spettatori presenti: , abbonati: 794, tifosi squadra ospite: vigente il divieto di vendita ai residenti in provincia di Brescia. Espulsi: . Ammoniti: Camporese, Tutino, Paghera, Frabotta, Bertagnoli. Angoli: – . Recupero: 3′ pt – 6′ st. Osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Joe Barone Direttore Generale della Fiorentina.

Risultati Serie B, 31ª giornata

Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana

Classifica Serie B

Parma 65 Como 58 Venezia 57 Cremonese 56 Catanzaro 52 Palermo 49 Brescia 42 Pisa 40 Reggiana 40 Sampdoria 40 Cittadella 39 Sudtirol 38 Modena 38 Bari 35 Cosenza 34 Ternana 32 Spezia 31 Ascoli 31 Feralpisalò 27 Lecco 22

