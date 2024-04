Fratelli d’Italia, importante nomina per la Prof.ssa Maria Idotta all’interno del circolo di Villa

StrettoWeb

“Nell’ambito del continuo processo di crescita di Fratelli d’Italia e di una migliore organizzazione delle attività ho deciso di nominare la Prof.ssa Maria Idotta quale Responsabile del Dipartimento comunale Autonomie ed Enti Locali del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni”. E’ quanto afferma in una nota il Commissario di Fratelli d’Italia del Circolo di Villa San Giovanni, Dott. Bruno Squillaci. “In un territorio dalle grandi potenzialità, che si trova oggi di fronte ad una opportunità senza precedenti per il rilancio economico e sociale grazie al progetto di sviluppo connesso alla costruzione del Ponte, risulta di fondamentale importanza affrontare ed approfondire tutte le principali tematiche di interesse della comunità locale, attivando le necessarie interlocuzioni con tutti gli Enti interessati alle varie problematiche. E’ indispensabile quindi prestare la massima attenzione su questo importante territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria, avviando un costruttivo dialogo e creando una indispensabile sinergia tra la politica, le istituzioni e la popolazione interessata, sui temi di maggiore interesse per i cittadini”, rimarca la nota.

“Ho ritenuto pertanto opportuno avvalermi di una preziosa collaborazione, nominando la Prof.ssa Maria Idotta, storica militante della destra villese, quale migliore interprete di questo fondamentale ruolo. Sono certo che saprà svolgerlo con profitto, nell’interesse del Partito e di tutta la popolazione locale. La Sua notevole esperienza sarà di grande aiuto per trasformare le sfide in opportunità, per costruire un futuro migliore per le generazioni presenti e future. La strada è tracciata, e la classe dirigente di Fratelli d’Italia si farà trovare sempre pronta ad intraprenderla con fiducia, competenza e determinazione. Alla Prof.ssa Idotta i migliori auguri per un proficuo lavoro”, conclude la nota.

