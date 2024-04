La Francia celebra Reggio Calabria! Da Marsiglia: “destinazione turistica imprescindibile”

StrettoWeb

Si avvicina a grandi passi “l’esordio” di Ryanair a Reggio Calabria, con gli otto voli da e per l’Aeroporto “Tito Minniti”. Un’occasione unica per la città dello Stretto, frutto della “mossa” del Governatore Occhiuto. Tra le cinque rotto internazionali c’è anche Marsiglia, città in cui si è tenuto un incontro presieduto dalla Confcommercio reggina, che ha presentato Reggio a stakeholders e agenzie turistiche francesi.

La Provence, quotidiano di Marsiglia, alla luce di questo evento ha celebrato ed elogiato Reggio Calabria: “La metropoli reggina, sulla punta dello stivale italiano, aspira a diventare una destinazione turistica imprescindibile. E per questo punta su sei nuove destinazioni in Europa, tra cui Marsiglia e la sua regione, aprendo un collegamento aereo diretto dal 26 aprile”, si legge.

Cosa fare a Reggio Calabria

Dopo aver riportato le parole del Presidente della Confcommercio reggina, Antonino Tramontana, il giornale ha provato a fare un viaggio immerso nel paesaggio. “Cosa fare a Reggio Calabria?”, si chiede. “Spiagge, montagne, un ricco passato storico, gastronomia, enoturismo, feste tradizionali. Reggio Calabria è famosa per i suoi Bronzi di Riace conservati al Museo Archeologico Nazionale, ma anche per le sue grandiose processioni religiose (Varia de Palmi è patrimonio dell’UNESCO), per il suo kitesurf nello Stretto di Messina, per la sua costa viola che all’ombra delle viola al tramonto, i suoi sentieri a picco sul mare, i suoi vigneti e il suo buon vino, i suoi fondali marini… Il Parco Nazionale dell’Aspromonte con alberi secolari permette di passeggiare tutto l’anno”.

E ancora “molti villaggi circostanti, di pescatori o sperduti tra le montagne, sono visite senza tempo. Un altro argomento che parla ai francesi è il cibo: salumi (capocollo), formaggi (ricotta, pecorino), olive, polpette, frutti di mare, maiale nero, gelato, vino Greco di bianco DOC, marmellata di bergamotto… sono tutti da scoprire”.

