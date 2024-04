Forza Italia, campagna di tesseramento a Messina. Siracusano: “il partito è in salute”

StrettoWeb

“Grande entusiasmo a Messina per il via della campagna di tesseramento 2024 di Forza Italia. Insieme ai parlamentari Bernardette Grasso, deputata all’Assemblea regionale siciliana e coordinatrice provinciale di Forza Italia in provincia di Messina, e Tommaso Calderone, deputato alla Camera e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, e con il supporto del coordinatore cittadino Antonio Barbera, abbiamo accolto ai nostri banchetti numerosissimi militanti e simpatizzanti”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, oggi a Messina per il via della campagna di tesseramento 2024 del movimento azzurro.

“Tanti hanno rinnovato la tessera, tantissimi si sono iscritti per la prima volta a Forza Italia: questa campagna di tesseramento sarà un grande successo. Il nostro partito si sta confermando in grande salute, sempre più attrattivo, e siamo certi che ai prossimi appuntamenti elettorali questa vivacità avrà un riconoscimento concreto nelle urne. Rappresentiamo l’unica forza centrista credibile, quella che in Italia, grazie alla genialità del presidente Silvio Berlusconi, ha fondato il centrodestra di governo, un movimento che con la guida di Antonio Tajani si candida ad essere protagonista nel presente e nel futuro”, conclude Siracusano

