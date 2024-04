Flop Palermo, al Barbera passa la Reggiana in rimonta per 1-2: la cura Mignani non si vede

StrettoWeb

Il Palermo torna a conoscere il brutto sapore della sconfitta. Questo pomeriggio al Barbera arriva infatti uno stop, dopo tre pari di fila, contro la Reggiana di Nesta, che passa in rimonta per 1-2. Ad oggi, la cura Mignani non c’è. Ancora zero vittorie per l’ex Bari, che non ha saputo dare alcuna sterzata a una squadra che ormai ha detto addio al quarto posto e probabilmente anche al quinto. L’obiettivo è ora guardarsi dietro e prepararsi agli spareggi per provare il miracolo.

La partita. Il primo tempo il Palermo lo chiude in vantaggio. Segna il solito Brunori alla mezz’ora. Nella ripresa, però, la Reggiana la ribalta in un quarto d’ora. Prima il pareggio di Portanova, poi il sorpasso di Rozzio. Il risultato non cambia più. La squadra rosanero, dopo tre pari di fila, torna alla sconfitta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.