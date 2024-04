Il figlio di Albanese (Pd) assunto dal consigliere regionale di Forza Italia Crinò | CIFRE e DETTAGLI

StrettoWeb

Con una deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria del 18 aprile 2004, il dirigente del settore risorse umane avv. Maria Stefania Lauria ha firmato l’assunzione di Vincenzo Albanese, figlio dello storico esponente del Pd di Reggio Calabria Rocco Albanese fino a pochi mesi fa Assessore Comunale della Giunta guidata dal sindaco f.f. Paolo Brunetti, quale segretario particolare al 50% del consigliere regionale Pietro Crinò, esponente di Forza Italia.

L’incarico è stato affidato fino alla fine della legislatura regionale (4 ottobre 2026) e prevede una spesa di oltre 50 mila euro, così suddivisi: 14.270 euro per il 2024, 20.386 euro per il 2025 e 15.516 euro per il 2026. Il figlio di Albanese, quindi, guadagnerà circa 1.500 euro lordi al mese per due anni e mezzo.

La determina è già effettiva dal 19 aprile 2024, quindi da oltre dieci giorni, e la decisione è stata adottata dopo che il consigliere Crinò – con una specifica nota dell’11 aprile – comunicava di volersi avvalere della collaborazione di Albanese come segretario particolare al 50%.

