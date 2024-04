Fiat Club 500 Italia: l’11esimo raduno a Paravati da Mamma Natuzza | VIDEO

StrettoWeb

Una passione che permette di conoscere la nostra bella Calabria: ha avuto luogo nel vibonese, a Paravati di Mileto, l’11esimo raduno del Club Fiat 500 Italia. Una tappa particolare per tutti gli amanti dell’iconica vettura, che hanno raggiunto su 4 ruote i luoghi di Mamma Natuzza. In 500 hanno fatto visita alla cittadina, accolti da curiosi e appassionati di auto d’epoca. Un traguardo importantissimo quello degli 11 anni, come mostrano le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Ad accogliere i cinquecentisti il sindaco della città, Salvatore Giordano, che ha consegnato una targa al Club. Da Paravati a Mileto, sfilando per le strade e attirando un gran numero di visitatori. Alla fine del giro, gli associati al Club si sono ritrovati per partecipare alla Santa Messa presso il Santuario voluto da Natuzza Evolo. Vediamo le immagini esclusive di questa meravigliosa giornata!

11° Raduno Club FIAT 500 nel vibonese

