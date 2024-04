Fenice, Praticò: “Ballarino lungimirante, a noi piacciono i fatti. E su nuovi imprenditori…”

StrettoWeb

Da una parte un Sindaco che lancia segnali significativi, per la terza volta in poche settimane; dall’altra una società che sembra quasi vivere su un mondo a parte. Ieri Falcomatà ha parlato chiaro: sulla Fenice è stato ancora più sferzante, aprendo con forza a nuovi imprenditori e parlando – non per caso – di Lillo Foti. Importante anche il passaggio su Sant’Agata e Granillo. Oggi, su Gazzetta del Sud, il dirigente Giuseppe Praticò lesina complimenti al club di cui fa parte, parla di ripescaggio e di prossima stagione.

“Possibili acquirenti? Ad oggi nessuno si è presentato da Ballarino, ma non credo che lui sia intenzionato a vendere. La dirigenza ha progetti ambiziosi e invito i tifosi a darci fiducia. Se ci troviamo in D la colpa non è certamente nostra. A noi piace dare risposte con i fatti perché le chiacchiere non ci appartengono”, ha detto Praticò. “Il marchio? Ci proveremo e stiamo lavorando anche per questo. Ballarino è un imprenditore lungimirante. Reggio prima del nostro avvento è stata presa in giro con slogan roboanti. Si parlava addirittura di Serie A, invece è arrivato l’ennesimo fallimento”.

Sul ripescaggio, il dirigente evidenzia che a detta sua “non è utopia, vogliamo giocarci i playoff fino in fondo. Se ci sarà qualche defezione la società non si tirerà indietro. Sarebbe fantastico lasciare la Serie D con un anno di anticipo rispetto ai programmi come successe a noi nell’estate del 2016. Diversamente, punteremo a vincere il prossimo campionato”.

E proprio in merito al prossimo campionato, Praticò è sicuro che “basteranno, a mio parere, due-tre innesti per compiere il salto di qualità. Riteniamo di avere una rosa competitiva. Nonostante il mercato chiuso, il duo Bonanno-Pellegrino ha portato a Reggio gente come Belpanno, Porcino e Renelus che si sta imponendo con personalità. I direttori hanno operato in maniera eccellente e stanno già pianificando il futuro. Trocini? Si è sempre detto che le somme si tireranno a maggio. Il suo cammino è stato virtuoso e gli estendo i miei complimenti per come ha gestito la situazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.