Falcomatà “invece di preoccuparsi del fascismo che non esiste più, si preoccupi della città che peggiora”

Le segnalazioni di disagi in città si moltiplicano e aumentano ogni giorno di più. Dissesto stradale spesso pericoloso, rifiuti non raccolti dagli addetti, disservizi idrici: i cittadini reggini lottano ogni giorno con una giungla di problemi che non rendono certo la vita semplice. Ogni mattina, a Reggio Calabria, prima di uscire di casa bisogna vestire i panni di moderni Rambo e cercare di non spaccare un pneumatico in una buca, di non inciampare in un mastello dei rifiuti lasciato lì per giorni senza essere svuotato o di non finire con i piedi in una pozza d’acqua dovuta ad una perdita, come ce ne sono tante in città.

In alto, ad esempio, scorrendo la gallery fotografica, è possibile vedere quanto ci è stato segnalato da un lettore di StrettoWeb, che ha inviato le foto di una copiosa perdita d’acqua e un significativo testo a corredo. Dopo il giorno della Liberazione e “dopo l’ennesima passerella, caro sindaco, pensa di far aggiustare la perdita d’acqua provocata dai lavori fatti per interrare dei cavi e da più di dieci giorni?“, scrive il cittadino reggino. “Continua a scorrere acqua potabile. Invece di preoccuparsi della memoria del fascismo che non esiste da più di mezzo secolo, della Meloni se dice o non dice contro il fascismo, si preoccupi della città che amministra da troppo tempo e che è continuata a peggiorare“, conclude il nostro lettore.

