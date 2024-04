Facce da Bronzi pronto a stregare Reggio Calabria | INTERVISTE

StrettoWeb

Al via la X edizione del rinomato festival del cabaret “Facce da bronzi”, ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” con il patrocinio della città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, di Roma Capitale II Municipio e di Unicef Italia, rientra nell’avviso “Attività culturali 2022” PAC 2014-2020 della Regione Calabria. Ad illustrare questa mattina, nel salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio la kermesse il cui finale è programmato al teatro “Cilea” il prossimo 26 Maggio, il direttore organizzativo del festival e presidente di “Calabria dietro le quinte”

Giuseppe Mazzacuva, il comico del duo “I non ti regoli” Giuseppe Scorza, l’attore comico Gennaro Calabrese e il presidente del consiglio comunale Vincenzo Marra. Collegato online il direttore artistico del festival e autore di Zelig Alessio Tagliento.

La finale sarà condotta dall’imitatore reggino Calabrese e si “scontreranno” a colpi di battute, i nove comici selezionati in diverse città italiane (Faenza, Aversa, Samarate e Roma) negli ultimi mesi. Oltre alla gara di comicità, il festival prevede un importante parterre di ospiti: il comico romano Dado, l’attore Loris Fabiani reduce dalla trasmissione LOL di Amazon Prime e vincitore della IX edizione del Festival, il comico Rocco Barbaro, l’attore Gigi Miseferi e il duo “I non ti regoli”. Alcuni ospiti faranno parte anche della giuria tecnica presieduta dall’autore e direttore artistico Alessio Tagliento e da altri esperti del settore come il comico di “Colorado” Giovanni D’Angella rappresentante del Faenza Cabaret – Premio “Alberto Sordi” gemellato con “Facce da bronzi”.

“Edizione importante”

“Questa è una edizione importante, ricordiamo che è iniziato tutto al cine-teatro Odeon nel 2013 e, grazie alla sinergia con i partner nazionali, le Istituzioni e la direzione artistica di Alessio Tagliento, il festival è diventato a livello nazionale un punto di riferimento per i comici – afferma Giuseppe Mazzacuva -. Dopo le varie selezioni in diverse città italiane, il 26 Maggio in riva allo Stretto si sfideranno nove comici e protagoniste questa volta, saranno molte donne”.

Facce da Bronzi, le parole di Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza

“Siamo orgogliosi…”

In collegamento, il direttore artistico Tagliento che fa un breve excursus sui “10 anni meravigliosi con nomi importanti e vincitori che hanno fatto breccia in TV e, quindi, nel panorama nazionale. Con Peppe, ci siamo detti che sarebbe stato bello avere un po’ più di donne nel cast e, quest’anno, fortunatamente, c’è stata una cascata di donne partecipanti all’edizione. Siamo orgogliosi di ciò e, anche se le selezioni sono state impegnative, ci siamo divertirti molto. La comicità si sta aprendo ai canoni classici”.

Le parole di Scorza

Tocca a Giuseppe Scorza che insieme a Giuseppe Mazzacuva forma il duo “I non ti regoli” a ricordare l’edizione “Facce da bronzi Pink” al teatro Grandinetti di Lamezia Terme in programma sabato 11 Maggio (e con lui presenterà Sabrina Pugliese) dove si esibiranno 8 donne sostenute dalle bravissime comiche Chiara Anicito, Mariuccia Annata, Laura Magni, Federica Ferrero. “I comici e le comiche hanno tanto da raccontare con un linguaggio nuovo e battute fresche – afferma Scorza-. Sarà una serata tutta al femminile e ci sarà anche una raccolta fondi per il centro antiviolenza Demetra di Lamezia Terme”.

“Onorato e felice di condurre Facce da Bronzi”

Torna indietro nel tempo ricordando le precedenti edizioni, il comico Calabrese sottolineando che “si è partiti da artigiani e si è rimasti artigiani ma, ci si è evoluti adattandosi alle richieste della società e, soprattutto, dello spettacolo. Sono onorato e felice di condurre questa edizione dove spicca la presenza femminile che è, sicuramente, un tocco di crescita e speranza”.

Facce da Bronzi, le parole di Comico Gennaro Calabrese

“Esempio virtuoso”

In conclusione, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra rivolgendosi al team di “Calabria dietro le quinte” dice: “siete un esempio virtuoso, bello per la città. Il lavoro che svolgete è meritevole e Reggio Calabria dovrebbe prendere spunto da voi che, nonostante le difficoltà, avete creduto in un sogno e lo avete realizzato” .

Facce da Bronzi, le parole del presidente Marra

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – le pagine social @calabriadietrolequinte e inviare una e-mail a: info@calabriadietrolequinte.it.

