Ex Reggina, Fabbian tra Bologna e Inter? No, si inserisce un’altra big italiana

Lo scorso anno ha sorpreso Reggio Calabria, l’intera Serie B e mezza Italia. Quest’anno ha sorpreso tutta Italia e l’intera Serie A. Ora Giovanni Fabbian non è più una sorpresa. Il suo impatto nella splendida stagione del Bologna è stato devastante, come nella scorsa stagione alla Reggina. Grazie soprattutto a dinamismo e gol, le sue armi migliori, per lui che è un centrocampista.

Il futuro del giocatore dell’Inter, squadra che ha il diritto di riprenderlo dal Bologna a 12 milioni, potrebbe però non essere né in Emilia e né a Milano. Una nuova big pare infatti essere interessata al gioiellino dell’Under 21: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è la Roma ad aver messo gli occhi addosso. Non ci sarebbe ancora alcuna trattativa, però si è in una fase esplorativa.

Per il giornale rosa, i nerazzurri aprirebbero anche alla cessione, in quanto vorrebbero virare su Zirkzee. Così l’Inter potrebbe ricomprarlo e rivenderlo a una cifra superiore, andando magari sull’altro gioiello del Bologna. E la Roma ci pensa. Ogni altro tipo di aggiornamento, ovviamente, verrà monitorato in queste settimane e soprattutto in estate, all’apertura del calciomercato.

