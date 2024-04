Europee, per il Viminale il voto è valido se si scrive “Giorgia”

StrettoWeb

Fonti del Viminale fanno sapere che “scrivere solo il nome ‘Giorgia’ sulla scheda elettorale per le prossime elezioni europee non invalida il voto”. Il premier aveva invitato i propri sostenitori a scrivere solo il suo nome sulla scheda elettorale.

Nel manuale di indicazioni per i presidenti di seggio prodotto dal ministero dell’Interno in occasione delle consultazioni, viene infatti riportato tra i casi di voto valido quello che vede la preferenza per il candidato assegnata “utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore”.

