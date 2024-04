Europee, dal Viminale ok al simbolo della lista Libertà di De Luca

StrettoWeb

“In queste settimane da quando abbiamo presentato il simbolo abbiamo subito attacchi, diffide, minacce. Alcuni dei partiti che non hanno più i requisiti per presentarsi hanno fatto pressione e ostruzionismo. Non abbiamo mai ceduto di un millimetro rispetto alla nostra posizione”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “Siamo stati i primi a presentare il simbolo e siamo sempre stati convinti della correttezza del nostro contrassegno. Chiamatela Matrioska, chiamatela scheda dei bollini. Non ci faremo intimidire. I 19 simboli che compongono la Lista Libertà l’ho già detto e lo ribadisco sono stelle del firmamento della Libertà. Ciascuno porta un messaggio e rappresenta una parte di questo Paese. Mi compiaccio inoltre del fatto che il modello sia piaciuto a tal punto da essere stato copiato anche da Calenda e Renzi”, rimarca De Luca.

“È evidente che il modello De Luca funziona! Mi corre l’obbligo di ringraziare Massimiliano Barbera, nostro visual brand designer, e l’on. Giuseppe Lombardo che da oltre 15 anni sovrintende personalmente alle procedure di predisposizione e presentazione dei nostri simboli e della relativa documentazione amministrativa. Noi andiamo avanti forti e convinti più di prima. La nostra battaglia di Libertà è appena iniziata“, conclude De Luca.

