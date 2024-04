Europee, prosegue il tour di Cateno De Luca nella provincia di Messina

StrettoWeb

Prosegue il tour per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno per illustrare il programma della lista Libertà. Lunedì 29 aprile il leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà Cateno De Luca sarà a Sant’Alessio Siculo alle 17 in piazza Sena al Bar Heaven. Alle 18 appuntamento a Furci Siculo a piazza Sacro Cuore. Tappa a Roccalumera alle 19 a piazza Mazzullo per poi spostarsi alle 20 a Nizza di Sicilia in piazza Colonnello Interdonato. Alle 21 ad Alì Terme in piazza Prestia e alle 22 in piazza Alcide De Gasperi a Itala Marina-Scaletta Zanclea.

In ciascuna delle tappe del tour nella provincia jonica De Luca, insieme al coordinatore regionale di ScN Danilo Lo Giudice, incontrerà simpatizzanti e tesserati per spiegare i contenuti del programma per le europee strutturato per la lista Libertà.

