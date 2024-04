Europee, Michele Serra durissimo contro la lista De Luca: “rappresenta la morte della politica”. La dura risposta di Cateno | VIDEO

StrettoWeb

Duro botta e risposta tra il giornalista Michele Serra e Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. Durante la trasmissione “Piazza Pulita” su La7, il noto giornalista non le manda a dire: “la lista del sindaco di Taormina rappresenta la morte della politica, non è attrattiva e all’interno c’è tutto ed il contrario di tutto“. Stizzita la replica di De Luca: “Caro Serra, tu rappresenti la morte dell’informazione italiana. Ovviamente parliamo anche nel tuo caso di arte contemporanea. Tu che con la puzza sotto al naso (direi alla Calenda) hai deciso di denigrare un progetto senza sapere nulla. Avresti dovuto leggere il nostro manifesto della libertà, 20 punti che accomunano le 19 forze politiche che fanno parte della nostra lista. Informati la prossima volta prima di denigrare donne e uomini che a mani nude stanno portando avanti un progetto serio, trasparente e libero”, sottolinea De Luca.

“Ah dimenticavo. Caro Michele, noi non abbiamo padroni, ma tu forse non puoi dire la stessa cosa. Quando vuoi sono pronto ad un contraddittorio sull’argomento … ma dubito che oltre a sparare palle tu li possa avere al posto giusto. Hai pure sbagliato la versione del simbolo complimenti per la professionalità. Comunque grazie a La 7 per la pubblicità gratuita”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.