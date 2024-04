Europee, la moglie di Mastella candidata nella lista di Renzi e Bonino

StrettoWeb

La moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, Sandra Lonardo, ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle prossime Europee per la Circoscrizione Sud, nella lista “Stati Uniti d’Europa” con il cognome del marito. “Se eletta, dal giorno dopo sarò a Strasburgo per dare voce alle ragioni del nostro territorio e del Sud”, evidenzia Lonardo.

“Il mio impegno per la giustizia e la solidarietà continuerà a guidare le mie azioni, sia in Europa che nel mio territorio. Ringrazio Matteo Renzi per il suo sostegno e per avermi motivato a intraprendere questa sfida. Lavorerò duramente, con la passione e la determinazione di sempre, per un’Italia e un Sud più forti in Europa“, sottolinea la moglie di Mastella.

