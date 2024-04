Europee, la Lega conferma il simbolo con Salvini: in lista nomi civici, esponenti dell’Udc e forse Vannacci

StrettoWeb

Approvato all’unanimità dal Consiglio Federale della Lega il simbolo che verrà utilizzato alle prossime elezioni Europee di giugno. Il logo sarà lo stesso delle ultime politiche, con il nome di Salvini sotto lo storico Alberto da Giussano.

Lo si legge in una nota del Carroccio. “In fase di chiusura le liste, che saranno depositate il 30 aprile – prosegue la nota – con un numero di candidati che hanno dato la loro disponibilità ben superiore al massimo previsto, la presenza di diversi aspiranti europarlamentari civici e la collaborazione con l’Udc dell’amico Lorenzo Cesa in tutti i collegi. Continuano i contatti col generale Roberto Vannacci, a cui il segretario ha ribadito stima e vicinanza. Sul fronte della campagna elettorale, Salvini ha comunicato la sua presenza in tutti i capoluoghi che andranno al voto l’8 e 9 giugno”.

