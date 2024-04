Europee, Laura Castelli sul taglio firme: “norma ad personam mentre i giochi sono fatti”

StrettoWeb

“Non era mai successo nella storia della Repubblica italiana che nel giorno del deposito delle liste, un governo si permettesse di cambiare le carte in tavola. Questa non è democrazia ma demopazzia. La soglia della raccolta firme è stata cambiata già due volte. Ci rivolgiamo al garante della nostra Costituzione, il Presidente Sergio Mattarella: questo atto rappresenterebbe un precedente pericoloso per la tenuta democratica del nostro Paese. Come lista Libertà, abbiamo posto pubblicamente le nostre richieste al governo Meloni che si accinge a varare una norma ad personam mentre i giochi sono fatti. Se davvero state cambiando le regole allora per garantire la democrazia serve: esenzione per tutti i partiti minori alla raccolta firme; riduzione della soglia di sbarramento dal 4% al 3%”, così Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, partito fondato da Cateno De Luca, intervenendo con i cronisti davanti a Palazzo Chigi.

“Auspichiamo di essere ricevuti al più presto da Palazzo Chigi perché siamo una forza politica presente in Parlamento e abbiamo il diritto di essere ascoltati dal governo. Ci auguriamo vivamente che oggi questi ministri non approvino una norma di ‘lupara governativa’ volta a ledere il diritto alla democrazia e l’interesse di ogni cittadino di presentarsi alle elezioni con regole chiare. Se necessario, convocheremo i liberi cittadini a Roma affinché i diritti di tutti siano rispettati”, conclude Castelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.