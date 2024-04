Europee, Laura Castelli: “ecco perchè mi candido con Cateno De Luca”

StrettoWeb

Con una lettera al figlio, Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, ufficializza la sua candidatura nella lista Libertà. “Caro Nico, da oggi fino al 9 giugno mi voglio impegnare più del solito, con la forza e l’entusiasmo di sempre per poter dare a te e a tutti i tuoi coetanei un futuro. Ecco il mio atto di amore per te”.

“Lo so che tanti cittadini non ci credono più. Ma scegliere di non scegliere, è la peggior scelta. Io amore mio, scelgo orgogliosamente di candidarmi al parlamento europeo, nella lista Libertà, un progetto di democrazia e trasparenza. Con Cateno De Luca e la comunità di Sud Chiama Nord ho riscoperto che non bisogna mai smettere di sognare, tenendo i piedi a terra”, spiega. “Sanità, diritto studio, sostegno a famiglie, sovranità alimentare sono i temi sui quali l’organizzazione del continente in cui viviamo non funziona, perché l’Ue attuale ha imposto un centralismo che mina la nostra autonomia”, conclude Castelli.

