Europee, le intenzioni di voto: sale Forza Italia, cala il Pd. Tutti i DATI

I sondaggi politici sono sicuramente degli indicatori e non delle verità assolute ma sono importanti per capire l’andamento dei vari partiti in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Nell’ultimo sondaggio di Piepoli porta Fratelli d’Italia al 27,5%, cala il Partito Democratico al 19,5%. Giù il Movimento 5 Stelle con 16,5% (-0,5%).

Forza Italia si attesterebbe all’8,5%, la Lega di Salvini all’8%. Sarebbero sotto la soglia di sbarramento Azione e l’Alleanza Verdi – Sinistra con il 3,5%. Gli Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino sarebbe al 5% mentre Libertà di Cateno De Luca si attesterebbe al 2%. Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra si attesterebbe al 44%, mentre il centrosinistra al 23,5%.

