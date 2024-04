Europee, Gualtieri: “saranno elezioni decisive”

StrettoWeb

“Le elezioni europee saranno elezioni decisive, penso che mai come questa volta il nostro futuro dipenderà anche dagli equilibri che si determineranno nel Parlamento europeo”. Così il sindaco di Roberto Gualtieri a margine della conferenza stampa, svoltasi nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma, con cui è stata lanciata la campagna istituzionale in vista del voto europeo i prossimi 8 e 9 giugno.

“Il mio messaggio istituzionale è quello di partecipare, perchè se non si vota qualcun altro deciderà per noi”, conclude Gualtieri.

