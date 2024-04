Europee, Falcone due giorni in tour in provincia di Ragusa

StrettoWeb

In programma per l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone due giorni di tour nel Ragusano, all’ascolto di categorie produttive, professionisti e associazioni nel capoluogo e in alcuni centri della provincia iblea. Domani, giovedì 18 aprile, alle 10.45 l’assessore visiterà la Cattedrale di San Giovanni a Ragusa, facendo il punto sugli investimenti regionali nel patrimonio religioso nel capoluogo e in provincia. Alle ore 12 Falcone sarà in via Enzo Baldoni 23, nella sede di Commerfidi Sicilia, per un’assemblea pubblica dedicata alle priorità per il commercio siciliano e alle opportunità di accesso al credito. Presenti il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti e il presidente di Commerfidi Salvatore Guastella. Nel pomeriggio, alle 15, un tavolo di confronto con i commercialisti iblei nella sala del Caffè Sicilia (viale Sicilia). A seguire per Falcone, alle 17, tappa a Comiso per un saluto al volontariato cittadino.

L’indomani, venerdì 19 aprile, l’assessore Falcone, accompagnato dal segretario provinciale FI Giancarlo Cugnata, sarà a Scicli (Palazzo Busacca) per un’assemblea pubblica con i militanti di Forza Italia e la consigliere comunale Sabrina Micarelli, uno dei nuovi ingressi locali nel partito guidato da Antonio Tajani. Alle 18.30, tappa a Pozzallo, allo Spazio cultura Meno Assenza, dove Falcone incontrerà gli azzurri della città e il segretario FI Giovani Ragusa Vincenzo Melfi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.