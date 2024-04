+Europa dice “sì” alla lista Stati Uniti d’Europa con Renzi

StrettoWeb

L’assemblea nazionale di +Europa ha approvato a larghissima maggioranza la mozione per andare avanti con la lista per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Lo si legge sull’account X del Partito. “È davvero troppo importante che nel prossimo Parlamento europeo ci siano degli eletti, europeisti e federalisti, che si battano davvero per gli Stati Uniti d’Europa. Ora dobbiamo proseguire rapidamente. Il nostro progetto in vista delle prossime elezioni europee è e resta un progetto aperto, un processo sottolineato dalla mozione votata dall’Assemblea: +Europa non ha scelto e non sta scegliendo alcun interlocutore nell’area liberal-democratica a discapito di altri e continua ad auspicare uno spirito pragmatico e unitario da parte tutte le forze politiche che si riconoscono nel progetto degli Stati Uniti d’Europa”.

“Non possiamo però – conclude il post – più perdere tempo o lasciare che altri ci facciano perdere tempo. Questo significherebbe pregiudicare un progetto politico che è troppo più importante dei veti che finora sono stati posti”.

