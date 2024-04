Europee, Elly Schlein: “chiederò voto non per me ma per il Pd”

StrettoWeb

“Chiederò il voto non per me, ma per il Pd”. E’ quanto ha affermato a Start trasmissione di Sky TG24, il segretario dem, Elly Schlein. “È la prima volta che si arriva nel Pd in modo così pacifico alla formazione delle liste, le abbiamo votate all’unanimità e le abbiamo fatte mano nella mano con la minoranza“, evidenzia. Nel centrodestra, invece, sostiene Schlein, “il programma diventa una persona”, riferendosi alla scelta della premier Giorgia Meloni di scendere in campo in prima persona. “Credo che sia un valore che nel Pd ci sia pluralismo, che non si sia tutti schiacciati dietro il nome Giorgia. Questo è inquietante“, rimarca la leader del Pd.

Sulla scelta di Conte e del M5S di inserire la parola “pace” nel simbolo, Schlein commenta: “credo sia difficile trovare qualcuno che non sia d’accordo con l’idea di pace. Il punto è: come la costruiamo quella pace?”.

