Europee, De Luca raduna gli iscritti di Sud chiama Nord: “mi aspetto tanto dalla città di Messina”

“Oggi pomeriggio a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, abbiamo avuto un incontro importante con i nostri comitati cittadini e i nostri tesserati per pianificare la campagna elettorale. È stato un momento di condivisione e di strategia per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero portare la lista Libertà ben oltre la soglia dello sbarramento“, è quanto ha affermato il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, Cateno De Luca. Sul palco anche Laura Castelli, Federico Basile e Danilo Lo Giudice.

“Mi aspetto tanto dalla città di Messina. Mi aspetto che condividano fino in fondo questo progetto di Libertà, così come ha creduto nel nostro progetto alle elezioni amministrative prima e a quelle regionali e politiche poi. Oggi Sud chiama Nord può contare a Messina su oltre 4000 tesserati. Ciascuno di voi deve farsi portavoce del nostro progetto, ognuno si senta candidato perché questa è una sfida che ci riguarda tutti, riguarda anche la posizione di Messina. Si parte in mille per arrivare ad un milione. Questo è il nostro obiettivo”, conclude De Luca.

