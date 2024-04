Europee, De Luca: “la moglie di Mastella sarà candidata con la lista di Renzi – Bonino. E Cuffaro…”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, direttamente da Cagliari dove si trova per alcuni appuntamenti di campagna elettorale in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il sindaco di Taormina annuncia la candidatura della moglie di Clemente Mastella all’interno della lista di Renzi e Bonino: “questa mattina il sindaco di Benevento mi ha mandato un messaggio preannunciandomi questa novità. In sostanza non avranno il logo nel simbolo ma Mastella avrà comunque i suoi candidati”.

“Cuffaro? L’accordo con Forza Italia è quasi fatto, c’è solo da decidere a chi porterà i voti. Oggi ci sarà una riunione decisiva e la favorita è Lantieri di Enna“, conclude De Luca.

