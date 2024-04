Europee, De Luca: “Cuffaro va con Forza Italia, ecco a chi darà le preferenze” | NOME

StrettoWeb

Nuove rivelazioni da parte di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore del Fronte della Libertà, durante la tradizionale diretta social, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Cuffaro? Ieri ha avuto una giornata convulsa facendoci fare, come Sicilia, una figura di merda. Il buon Totò è stato scaricato da Renzi e poi da Salvini per i veti di Bonino e dell’Udc. Dafne Musolino? Doveva essere candidata con i voti di Cuffaro ma la leader di +Europa si è detta contraria. Successivamente Cuffaro è tornato al disegno oroginario: darà i voti che controlla a Forza Italia votando come preferenza Tamajo, candidato di Schifani, per sopravanzare Falcone”, sottolinea De Luca.

De Luca: “abbiamo definito il simbolo definitivo di Libertà”

“Abbiamo definito il nostro simbolo di Libertà e c’è una novità al Nord. Ora al lavoro per chiudere le nostre liste in tutti i collegi manca solo qualche piccolo dettaglio. Nei prossimi giorni ufficializzeremo tutto“, rimarca Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

