Europee, la rivelazione di De Luca: “Cuffaro ha fatto l’accordo con Forza Italia, ecco a chi darà la preferenza” | NOME

E’ scatenato Cateno De Luca durante il comizio a Barcellona Pozzo di Gotto in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno dove è candidato in tutta Italia con la lista Libertà. “Cuffaro? Ha fatto l’accordo con Forza Italia con la benedizione di Schifani. La preferenza? Voterà per l’on. Luisa Lantieri di Enna. Caterina Chinnici adesso che dici?”, rimarca De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord sottolinea: “la prossima volta tocca a noi alla presidenza della Regione. Faremo fuori tutti, ne sono sicuro. Per le Europee vi chiedo una mano, votate Libertà”.

