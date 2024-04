Europee, il sarcasmo di Crosetto sulla candidatura di Vannacci con la Lega e la replica del Generale

StrettoWeb

L’ufficializzazione della candidatura del Generale Vannacci con la Lega in vista delle Europee sta creando varie polemiche. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, esponente di Fratelli d’Italia, esprime la propria opinione con sarcasmo: “era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito”.

La replica del Generale Vannacci

“E’ una sua opinione, se ritiene che sia così buon per lui. Non vorrei deluderlo però. Sembrava sarcastico? Il sarcasmo lo lascio al ministro. Lui è molto criptico quindi non saprei”, replica al ministro Crosetto ad “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, il Generale Vannacci.

