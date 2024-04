StrettoWeb

“A Piedimonte Etneo ho firmato la mia accettazione di candidatura in tutti i collegi d’Italia per le prossime elezioni. Un passo significativo verso i nostri obiettivi”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Sud chiama Nord e Federatore della lista Libertà.

“Un ringraziamento speciale al collega Sindaco Ignazio Puglisi per aver autenticato la mia firma nella sua qualità di pubblico ufficiale. Siamo in corsa in tutta Italia per la Libertà”, conclude De Luca.

