Europee, i candidati napoletani della lista di Cateno De Luca | NOMI

Tutto pronto per l’inizio della campagna elettorale per il Fronte della Libertà di Cateno De Luca in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Domani al teatro Quirino di Roma lo start ufficiale. Intanto, il sindaco di Taormina è impegnato nella composizione delle liste nelle varie circoscrizioni.

“A Napoli abbiamo celebrato il nostro Patto del Babà, un momento di amicizia presso un noto ristorante. Con il mio caro amico Stefano Palomba abbiamo condiviso una cena speciale con amici pronti a sostenerci in questo nuovo progetto. Con noi anche Barbara Ricci che scenderà in campo in tandem con Stefano alle prossime elezioni europee”, è quanto ha afferma Cateno De Luca.

