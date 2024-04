Europee, Calenda cambia idea: “mi candido in tutta Italia”

StrettoWeb

“La discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario”. Lo annuncia il leader di Azione, Carlo Calenda. “Dobbiamo opporci con tutti i mezzi al progetto di ‘una piccola Italia in una piccola Europa’ di Giorgia Meloni. È necessario rispondere a questa sfida antieuropea mettendosi direttamente in gioco”, rimarca Calenda.

“Dopo aver consultato il direttivo del partito, io ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candidarci insieme in tutte le circoscrizioni”, conclude Calenda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.