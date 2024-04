Europee, nuove adesioni alla lista di Renzi e Bonino | NOMI

StrettoWeb

La Lista Stati Uniti d’Europa ufficializzerà il proprio simbolo la settimana prossima, appena terminati i passaggi interni dei vari partiti.

“Già oggi i segnali che vediamo sono molto incoraggianti. Non nascondo che il mio obiettivo è ambizioso: vorrei prendere più voti della Lega sovranista“, è quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Il sì di Libdem

“L’assemblea di Libdem europei ha approvato a grande maggioranza (83%) l’adesione alla lista Stati Uniti d’Europa. Saranno elezioni europee determinanti per molti motivi, e la nostra sarà l’unica vera proposta realmente ed integralmente europeista. Ora, tutti al lavoro”. Così Andrea Marcucci su twitter.

I socialisti faranno parte della lista promossa da Renzi e Bonino

“Stati Uniti d’Europa non sono uno slogan vuoto: è il richiamo ad una identità che ci consente oggi di attualizzare l’Europa, nel solco della visione di Filippo Turati che oltre un secolo fa aveva già capito la necessità di un’Europa unita”. Così il segretario del Psi intervenendo al Consiglio Nazionale del Psi in appena terminato a Roma. Il parlamentino del Psi è stato convocato per definire il percorso politico del Partito verso la lista Stati Uniti d’Europa con IV e +Eu. La relazione di Maraio è stata votata all’unanimità.

