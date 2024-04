Europee, accordo tra Forza Italia e MPA di Lombardo

StrettoWeb

Rinasce e si rafforza l’accordo politico elettorale tra Forza Italia e il movimento dei popolari e autonomisti di Raffaele Lombardo, sancito oggi a Roma in un incontro a cui hanno preso parte oltre allo stesso ex presidente Lombardo il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente del Consiglio nazionale Renato Schifani ed i responsabili regionali dei due partiti, il coordinatore Marcello Caruso e il vice coordinatore Riccardo Gallo per Forza Italia e Fabio Mancuso per il movimento per l’Autonomia.

Per Antonio Tajani, “Forza Italia prosegue nel percorso di rafforzamento delle alleanze e delle collaborazioni con le forze politiche radicate nei territori e che si muovono nel solco della tradizione e della storia del Partito Popolare Europeo.

Un lavoro per dare giusta visibilità e rappresentanza alle tante realtà delle nostre regioni, in ottica unitaria e nazionale che vuole mettere a frutto le opportunità offerte dall’Europa e affermare in Europa i valori popolari e moderati”.

“Già nel 2014 e nel 2019 – ricorda Lombardo – avevemo sostenuto con la nostra presenza le liste di Forza Italia alle europee, ed oggi si conferma un rapporto di collaborazione politica che è frutto della grande sintonia, stima ed amicizia che mi ha legato al Presidente Silvio Berlusconi”. Marcello Caruso sottolinea la valenza politica dell’alleanza tra Forza Italia è il Movimento per l’Autonomia “che – afferma – rafforza il ruolo di tutti i moderati all’interno della coalizione di centrodestra e getta le basi per una sempre più proficua collaborazione politica e istituzionale a tutti i livelli istituzionali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.