Eufemiese in finale di Terza Categoria: dopo la vittoria con la Scillese esplosione di gioia a Sant’Eufemia

C’è grande fermento a Sant’Eufemia d’Aspromonte per la performance dell’Eufemiese 2023, una realtà calcistica che esiste da meno di un anno e che sta facendo ritrovare ai propri tifosi un entusiasmo che, in paese, era perso da tempo. Ieri, in semifinale per i play-off del campionato di Terza Categoria calabrese, girone F, l’Eufemiese 2023 ha battuto l’A.C. Scillese per 3-1, con goal di Diego Morabito, Domenico Palamara e Giuseppe Luppino.

“Complimenti ai nostri ragazzi che, portando a casa questa meritatissima vittoria, si sono guadagnati il match finale di domenica prossima contro l’F.C. Mamerto. Non smettete di sostenerci, abbiamo bisogno di voi ora più che mai!“, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della squadra che sta dando molte soddisfazioni a tutta la comunità eufemiese.

La squadra, allenata da mister Domenico Napoli e presieduta da Angela Gioffrè, dovrà dunque ora sfidare la FC Mamerto. E i tifosi si stanno già preparando a far sentire ai giovani atleti tutto il loro calore e l’energia di una comunità che da anni attendeva di poter rivivere simili emozioni.

