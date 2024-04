L’esplosione nella centrale idroelettrica, tra i morti anche un operaio della provincia di Messina

StrettoWeb

C’è anche un lavoratore della provincia di Messina tra i morti provocati all’esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, nell’appennino bolognese. Si tratta del 36enne Vincenzo Franchina, originario di Sinagra. Le altre vittime accertate sono Petronel Pavel Tanase, 46 anni, da Torino, Mario Pisani, 74 anni, da Taranto. Sono in corso in queste ore le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Schifani: “cordoglio ai familiari dei lavoratori”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime profondo dolore per le vittime dell’esplosione della centrale idroelettrica tra le quali risulta anche un giovane siciliano della provincia di Messina. “A nome personale e dell’intera giunta di governo – afferma – voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari dei lavoratori coinvolti in questo tragico incidente e rivolgo un augurio di pronta guarigione ai feriti ricoverati in ospedale. Esprimo al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini la vicinanza e la solidarietà dei siciliani alla comunità bolognese”.

Le ricerche continuano con i sommozzatori

Procedono le attività di ricerca dei dispersi, arrivate ora nuove unità dei sommozzatori della Guardia di Finanza. “La situazione è molto difficile, l’acqua sta salendo – ha detto Luca Cari, dirigente della comunicazione dei Vigili del Fuoco – stiamo lavorando al di sotto del livello del lago quindi con l’acqua che entra. Siamo già a 40 centimetri al piano -8 dove stavamo lavorando con le squadre di ricerca. Questa è una situazione molto difficile, sta entrando l’acqua, una situazione di rischio e pericolo per i nostri operatori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.