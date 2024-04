Esplora Messina, il sindaco Basile presenta il Coordinamento per l’offerta turistica in città

StrettoWeb

Lunedì 22 aprile, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, a Messina, il sindaco Federico Basile, d’intesa con l’assessore al Turismo Enzo Caruso, presenterà il Coordinamento degli operatori che illustreranno l’offerta dei propri servizi da mettere a disposizione degli ospiti nelle strutture ricettive per la scoperta delle bellezze e delle peculiarità di Messina.

Non solo per i croceristi, ma anche per il turismo stanziale, viene messo a sistema, infatti, per la prima volta e in modo congiunto, ciò che ciascun operatore ha sempre proposto a titolo personale con la propria azienda, per rispondere alla richiesta di chi, motivato da una vacanza e/o da un evento, sceglie di pernottare a Messina e scoprire le bellezze della città.

