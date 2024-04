Escalation criminale nel Tirreno Cosentino: in fiamme l’automezzo di una ditta

StrettoWeb

Ancora un altro incendio nel Tirreno Cosentino che scuote e preoccupa la comunità e colpisce l’imprenditoria: questa notte, in zona Immacolata di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, un autocarro è andato improvvisamente a fuoco. Il mezzo, parcheggiato in una zona periferica al sud del paese, era parte dell’attrezzatura utilizzata da un imprenditore del posto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme evitando che il rogo si estendesse anche agli altri mezzi presenti. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Scalea e Paola per le indagini del caso. La matrice è chiaramente dolosa: gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostrano due figure cospargere del liquido infiammabile.

