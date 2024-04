Elezioni europee, tour di Laura Castelli (Libertà) in Calabria

StrettoWeb

Approda in Calabria il tour elettorale di Laura Castelli, coordinatrice delle liste di Sud chiama Nord” che fanno parte di Libertà, il grande movimento fondato da Cateno De Luca attuale sindaco di Taormina, candidato al Parlamento europeo. L’ex viceministro all’Economia e alle finanze, ha dunque aderito alla filosofia di pensiero del vulcanico Cateno De Luca (soprannominato ‘Scateno’ proprio per la sua indole camaleontica in campo politico) e in questi giorni ne difenderà le idee e i progetti in diverse città della nostra regione, naturalmente avendo come obiettivo precipuo le consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno prossimi. Stasera, 26 aprile alle 18:30, Laura Castelli visiterà la Società Cooperativa Pescatori Poseidon a Isola Capo Rizzuto ( Crotone); sempre stasera, alle 21, sarà a “La sosta” un locale di Lamezia ( zona Caronte) dove incontrerà la cittadinanza.

Domani, sabato 27 aprile alle 11.30, la presidente di Sud chiama Nord, si intratterrà con gli elettori a Taverna, al Lago del Passante della Sila Piccola. Sempre domani, sabato 27 aprile alle 17:30, l’ex viceministro terrà una conferenza stampa a Vibo Valentia con Francesco Muzzopappa, candidato a sindaco per l’area di centro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.