Elezioni europee: Forza Italia presenta i candidati siciliani

StrettoWeb

Presentati stamattina i sei candidati e candidate della Sicilia nella lista di Forza Italia nel collegio “Isole” per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Si tratta della deputata europea uscente Caterina Chinnici, del coordinatore siciliano di Noi Moderati Massimo Dell’Utri, dell’assessore regionale Marco Falcone, delle due deputate regionali Bernardette Grasso, che è anche sindaco di Capri Leone, e Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago, e infine dell’assessore regionale Edy Tamajo.

I sei sono stati presentati dal coordinatore regionale del partito Maurizio Caruso, che ha sottolineato come si tratti “di una squadra di candidati che è lo specchio del radicamento e della competitività di Forza Italia in Sicilia, del suo contatto con i territori e con le nostre comunità. Un gruppo di candidati che esprime la competenza e la forza del nostro partito e che contribuirà al successo nazionale che in tanti stiamo costruendo in queste settimane”.

“La storia politica e di amministratori pubblici di questi candidati – ha proseguito Caruso – è la conferma di come Forza Italia sia anche in Sicilia il punto di riferimento di tutti i moderati, liberali e atlantisti, che si riconoscono nella storia e nei valori del Partito Popolare Europeo e nella tradizione del buongoverno che ci è stata insegnata dal nostro fondatore, il compianto Silvio Berlusconi“.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Caruso ha affermato che “anche per motivi scaramantici, non ci siamo prefissati alcun obiettivo specifico. Ma è chiaro a tutti che questa lista è nel panorama siciliano altamente competitiva e porterà sicuramente a casa un risultato ben al di sopra delle due cifre, dando un contributo significativo a confermare Forza Italia nazionale come elemento centrale nella politica italiana ed europea”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.